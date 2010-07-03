Директор школы прокомментировала БДСМ-маскарад выпускников

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Директор школы во Владивостоке Галина Пугина, где прошла скандальная "БДСМ-вечеринка" выпускников, рассказала, что выпускники приходили к ней вместе с родителями и извинялись.

"Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу", – рассказала Пугина радиостанции "Говорит Москва".

Также она опровергла сообщения о том, что отчислили десятиклассника, который появился на видео с огнетушителем. Директор школы подчеркнула, что школьника опросила полиция, а сам он считал свои действия "милой шуткой".

22 мая ученики пришли в школу в обычной одежде, однако, когда занятия закончились, сняли форму, под которой оказались непристойные наряды.

Выпускники школы во Владивостоке нарядились зайчиками из Playboy

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.

Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке днем ранее. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников "в последний путь".