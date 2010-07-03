Директор школы прокомментировала БДСМ-маскарад выпускников

Директор школы во Владивостоке Галина Пугина, где прошла скандальная "БДСМ-вечеринка" выпускников, рассказала, что выпускники приходили к ней вместе с родителями и извинялись.
"Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу", – рассказала Пугина радиостанции "Говорит Москва".
Также она опровергла сообщения о том, что отчислили десятиклассника, который появился на видео с огнетушителем. Директор школы подчеркнула, что школьника опросила полиция, а сам он считал свои действия "милой шуткой".
22 мая ученики пришли в школу в обычной одежде, однако, когда занятия закончились, сняли форму, под которой оказались непристойные наряды.
Выпускники школы во Владивостоке нарядились зайчиками из Playboy
Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.
Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке днем ранее. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников "в последний путь".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.