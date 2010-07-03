На Ленинградском шоссе затруднено движение из-за крупного ДТП

Движение на Ленинградском шоссе в Московской области затруднено из-за ДТП, в котором столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля, сообщает телеканал Москва 24.
Заторы наблюдаются в обоих направлениях, два километра можно проехать лишь за 20 минут. На месте аварии работают сотрудники ДПС и бригады скорой помощи.
ДТП случилось в 05:30 в субботу, 25 мая, на 47 километре трассы М-10 в районе деревни Дурыкино в городском округе Солнечногорск. Погибли три человека. Выжил один человек – его с травмами доставили в ближайшую больницу.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, произошло попутное столкновение четырех автомобилей. Возгорания не последовало, розлива топлива нет.
Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
24 мая автомобиль Jaguar опрокинулся на Ленинградском шоссе в районе дома № 106. Машину с проезжей части вынесло на газон, водитель получил травмы.
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