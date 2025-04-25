Скончавшаяся в Нанте ученица получила 57 ножевых ранений

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Ученик, который устроил поножовщину в школе во французском Нанте, нанес скончавшейся школьнице 57 ножевых ранений. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор города Антуан Леруа, трансляцию вел телеканал BFMTV.

По словам прокурора, вскрытие было проведено утром 25 апреля, и правоохранители получили много информации о степени причиненного насилия. Он уточнил, что большая часть ударов ножом пришлась на уровень тела, головы и горла, однако самыми смертельными стали повреждения яремной вены и сонной артерии.

Погибшей школьнице недавно исполнилось 15 лет. Как указал Леруа, она была единственным человеком в школе, с которым преступник имел хорошие отношения. После нападения на нее подросток направился в другой класс и напал на других учеников.

Согласно данным прокурора, школьник ранил троих, которые находились к нему ближе всего. Один из них получил крайне тяжелые ранения, ему провели операцию в больнице.

Орудием преступления стал купленный в интернете охотничий нож с лезвием длиной в 20 сантиметров, при этом виновник произошедшего не назвал мотива своих действий, рассказал Леруа. С его слов, подростка описывают как одиночку почти без друзей, он также восхищался Адольфом Гитлером и думал о суициде.

О нападении на учеников стало известно накануне. Преступником оказался 15-летний юноша, который ранее не был известен правоохранительным органам. Его задержали преподаватели до прибытия полиции.