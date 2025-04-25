Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома отправлена под домашний арест

Фото: РИА Новости/Sputnik/Жоомарт Ураимов

Сотрудница Русского дома Наталья Секерина, которая была задержана в Киргизии по обвинению в наемничестве, отправлена под домашний арест. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе посольства России в республике.

Секерина была задержана 23 апреля в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. После ее арестовали.

Решение изменить ей меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест было принято после разговора Секериной с послом РФ в Бишкеке Сергеем Вакуновым и главой госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым. Во время обсуждения сложившейся ситуации киргизские спецслужбы указали, что у них нет претензий к деятельности Русского дома.

Кроме того, как подчеркнули представители служб безопасности страны, задержание Секериной не связано с деятельностью Россотрудничества в Бишкеке.

В Русском доме рассказали, что женщина работает в организации с прошлого года и отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа. Кроме того, она является гражданкой Киргизии. Секерину охарактеризовали как "добросовестного, открытого и ответственного сотрудника".

