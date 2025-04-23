Русский дом в Бишкеке заявил, что не располагает информацией о сути обвинения сотруднице

Фото: facebook.com(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/Русский Дом в Бишкеке

Русский дом в Бишкеке не располагает сведениями о сути обвинения их сотруднице Наталье Секериной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

При этом там отметили, что встревожены судьбой Секериной. Также в Русском доме рассказали, что женщина работает в организации с прошлого года и отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа. Кроме того, она является гражданкой Киргизии.

"Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника. Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а ее безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса", – говорится в сообщении.

Секерина была задержана в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом. По данным суда, она проходит по делу как соучастница преступления, нарушающего статью 416 Уголовного кодекса Киргизии.

Она предусматривает наказание за вербовку, финансирование и обучение наемников для их использования в вооруженных конфликтах других государств или действиях, направленных на свержение власти, а также нарушение территориальной целостности страны. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

