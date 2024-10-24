РИА Новости: четырех жителей Дагестана задержали по подозрению в терроризме

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Полицейские задержали четырех жителей дагестанского Дербента по подозрению в создании террористического сообщества, сообщает РИА Новости по информации от своего источника в силовых структурах Дагестана.

Расследование по этому делу длится уже какое-то время, рассказал собеседник агентства. Ранее по нему были задержаны сообщники подозреваемых, благодаря которым и вскрылись новые детали.

В середине сентября в Татарстане раскрыли женскую ячейку запрещенной в России международной террористической организации. Спецслужбы установили, что ее участницы распространяли идеологию, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного исламского халифата. Также они занимались вербовкой россиян. В связи с этим на них завели дело.

Позже и в Кабардино-Балкарской Республике были задержаны участники экстремистского сообщества за распространение идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и российских законов. Также правоохранители считают задержанных причастными к совершению насильственных акций на основании религиозной ненависти. В отношении них следователи возбудили уголовное дело.