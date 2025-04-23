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23 апреля, 09:42

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РИА Новости: сотрудница Русского дома задержана в Киргизии за вербовку наемников

Сотрудница Русского дома задержана в Киргизии за вербовку наемников – СМИ

Фото: depositphotos/doomu

В Киргизии задержали сотрудницу Русского дома по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

"Ходатайство <…> о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого С. Н. В. – удовлетворить", – говорится в сообщении.

Уточняется, что арестованная проходит по делу как соучастница преступления, нарушающего статью 416 Уголовного кодекса Киргизии. Она предусматривает наказание за вербовку, финансирование и обучение наемников для их использования в вооруженных конфликтах других государств или действиях, направленных на свержение власти, а также нарушение территориальной целостности страны. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом местные СМИ сообщают, что речь идет о Наталье Секериной, которая имеет отношение к Русскому дому – представительству Россотрудничества в республике.

"Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются – никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся", – пояснил собеседник агентства.

Ранее полицейские задержали четырех жителей дагестанского Дербента по подозрению в создании террористического сообщества. До этого по этому же делу были задержаны сообщники подозреваемых.

Кроме того, в Татарстане раскрыли женскую ячейку запрещенной в России международной террористической организации. Спецслужбы установили, что ее участницы распространяли идеологию, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного исламского халифата. Также они занимались вербовкой россиян.

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