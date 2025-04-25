В Сочи задержан собиравший данные о ПВО гражданин Румынии

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Гражданин Румынии 2002 года рождения, собиравший по заданию украинских спецслужб информацию о средствах противовоздушной обороны (ПВО), был задержан в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, летом прошлого года задержанный осуществлял сбор и передачу сведений о нахождении средств ПВО, которые располагаются на территории Сочи. Взамен украинские спецслужбы должны были по просьбе фигуранта оказать ему помощь в безопасном выезде из России и вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях.

"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж")", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма. Мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах на полуострове.

Установлено, что житель Симферополя передавал информацию при помощи Telegram, мужчина действовал по заданию своего куратора. Фигурант сообщал о прохождении железнодорожных эшелонов через Симферопольский вокзал, о технике ПВО и радиолокационных станциях.