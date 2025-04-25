РИА Новости: пособник захватчиков "Норд-Оста" вышел из тюрьмы спустя 22 года

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Осужденный по делу о теракте в Театральном центре на Дубровке Алихан Межиев вышел на свободу, полностью отбыв назначенное наказание – 22 года колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Межиеву вынесли приговор в 2004 году, признав его виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, а также в пособничестве территористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке. Он частично признал свою вину.

В 2002 году 40 чеченских боевиков взяли в заложники 912 человек в здании театрального центра в Москве во время мюзикла "Норд-Ост". Концертный зал по периметру заминировали, в зале посадили террористок-смертниц, а в центре установили снаряды.

В ходе переговоров захватчики потребовали вывести войска из Чечни. Затем российские спецслужбы начали операцию по освобождению. Всех террористов уничтожили, погибли 130 заложников.

Ранее в Дагестане были задержаны члены террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение и подрыв отдела МВД РФ по Дербенту. По данным следствия, пять жителей Дагестана объединились в группу, чтобы реализовать задуманное.

В свою очередь, суд в Москве продлил арест Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере столицы.