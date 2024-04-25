Спасатели ликвидировали открытое горение в кафе в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области ликвидировали. Об этом сообщает МЧС РФ.

О пожаре стало известно днем 25 апреля. Огонь распространился на площади в 2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

На месте происшествия к работам были привлечены 43 спасателя и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

До этого пожар ликвидировали на складе с нефтепродуктами в Омске. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось. На месте возгорания были задействованы 58 специалистов, 15 единиц специальной техники и два пожарных поезда.

