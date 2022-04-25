Семьям погибших и пострадавшим при пожаре в военном НИИ в Твери окажут поддержку

12:03
Фото: ТАСС/Николай Топильский
Официально подтвержденное количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери составляет 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
На данный момент удалось опознать пятерых погибших. На объекте продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники.
"Специалисты обследуют внутренние помещения здания. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени пострадавшим и семьям погибших при пожаре будут оказаны меры поддержки. Поддержка семьям, потерявших близких, будет оказана после идентификации тел погибших", – говорится в сообщении.
Уточняется, что у госпитализированных пациентов наблюдается положительная динамика. Лечение каждого пациента находится на личном контроле министра здравоохранения региона Сергея Козлова.
Пожар в военном НИИ в Твери произошел 21 апреля. Возгорание началось в кабинете на втором этаже. Огонь быстро распространился на другие этажи по деревянным конструкциям. В общей сложности в результате происшествия пострадали 27 человек.
Пожар мог произойти из-за аварийной работы электросети или короткого замыкания. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Пожар на территории завода в Санкт-Петербурге ликвидирован
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