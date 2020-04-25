Депутат КПРФ Дмитрий Новиков подтвердил заражение коронавирусом

18:47
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ, первый заместитель председателя нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что заразился коронавирусом, передает РИА Новости.
Он подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус после госпитализации. У него зафиксировали двухстороннюю пневмонию.
Новиков добавил, что одним из первых членов КПРФ, у кого обнаружили COVID-19, стал сотрудник аппарата партии.
"У нас еще один сотрудник аппарата раньше всех лег. До нас с Леонидом Ивановичем", – заявил Новиков.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова. Он рассказал, что был госпитализирован и прошел процедуру компьютерной томографии. Калашников отметил, что заразился от водителя, у которого было обнаружено заражение коронавирусом неделю назад.
За последние сутки в России зафиксировали 5 966 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них у 2 915 человек не было симптомов заражения. Таким образом, общая численность заболевших коронавирусом составила 74 588 человек. 6 250 пациентов вылечены, их выписали из больниц. 681 человек стали жертвами коронавируса.
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