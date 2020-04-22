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Общество

13:07

Известные актеры поблагодарили московских учителей за дистанционные уроки

образование общество

Видео: youtube.com

Известные актеры поблагодарили московских учителей за дистанционные уроки, внеурочные активности и за помощь детям и родителям справиться с возможными трудностями. Видео со словами благодарности появилось в соцсетях департамента образования и науки Москвы.

Актриса Екатерина Волкова пожелала педагогам здоровья, терпения и сил и выразила уверенность, что скоро все наладится и дети вернутся в школу.

"Дорогие наши учителя, спасибо вам огромное за то, что в этих нелегких условиях вы продолжаете учить наших детей", – заявила звезда сериала "Скорая помощь".

Театральный режиссер Нина Чусова добавила, что благодаря труду учителей сохраняется необходимая связь со школой.

Исполнительница одной из главных ролей в фильме "Зимняя вишня" Ирина Климова обратила внимание на то, как сильно выросла нагрузка на педагогов и какую стойкость они при этом проявляют.

Заслуженный артист РФ Валерий Яременко обратился к родителям с просьбой с пониманием относиться к труду учителей.

Учебный процесс в столичных школах не прерывается. Ежедневно по будням учителя занимаются с ребятами из дома, используя различные образовательные веб-ресурсы.

Дистанционные уроки проводит более 50 тысяч московских педагогов. Классные часы также перешли в онлайн-формат – каждую неделю учителя совместно со специалистом проводят видеоконсультации для поддержания психологического климата в семьях.

Для учеников проводят также дополнительные онлайн-занятия. Идет подготовка старшеклассников к итоговой аттестации. Для детей, чьи родители продолжают работать, организованы дежурные группы для дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс.

Ранее стало известно, что выпускников школ освободили от весеннего призыва. Кроме того, ЕГЭ в этом году отменять не будут.

Психолог ответила на вопросы москвичей о коронавирусе

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