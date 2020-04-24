Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий получил положительный тест на коронавирус, сообщает RT со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заболеванием он будет лечиться в стационаре. В настоящий момент у митрополита Дионисия зафиксирована начальная стадия заражения COVID-19, которая протекает у него в легкой форме.

Несмотря на заболевание, глава рабочей группы продолжит исполнять свои обязанности. В организации подчеркнули, что вся работа ведется на удаленной основе.

Вследствие сложной эпидемиологической обстановки Русская православная церковь продлила запрет на посещение храмов и монастырей в Москве и Московской области до 28 апреля.