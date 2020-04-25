Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил о том, что у него выявили вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам депутат оценил свое самочувствие как "среднее" и уточнил, что был госпитализирован.

"Анализы не подтверждались, я сам поехал на компьютерную томографию, и там сразу стало все ясно", – отметил Калашников.

Глава комитета Госдумы заявил, что заразился, скорее всего, от водителя. Тому поставили диагноз неделю назад и оперативно госпитализировали.

За последние сутки в России подтвердили 5 966 случаев COVID-19. Инфицированных выявили в 83 регионах. Среди общего числа случаев 2 915 – контактные и без клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.