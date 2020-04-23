В Госдуме поддержали идею запретить покупателям взвешивать продукты в магазинах

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал рекомендации Роспотребнадзора о запрете покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за рисков заражения коронавирусом, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в условиях эпидемии возникают существенные риски заражения таким способом, поэтому его надо приостановить. В неэпидемиологическое время самостоятельное взвешивание – это хорошо, отметил Говорин.

Ранее Роспотребнадзор ввел новые рекомендации по продаже продуктов в магазинах. В частности, покупателям не следует самостоятельно взвешивать товар. Магазины должны продавать только фасованные продукты.

Также один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них. В Роспотребнадзоре отметили, что оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках.