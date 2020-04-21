Магазинам рекомендовали не давать покупателям самим взвешивать продукты

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Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям торговли исключить для покупателей опцию взвешивать продукты самостоятельно. Товары следует продавать уже в упакованном виде.

"Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде", – говорится на сайте ведомства.



Также один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них. В Роспотребнадзоре отметили, что оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках.

Руководству организаций торговли необходимо разделить всех работников по участкам, отделам и сменам для того, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавирусной инфекции.

Ранее российские производители попросили власти о дополнительных мерах поддержки. В частности, они предлагают запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.

Также отрасли просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования о цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде и увеличить объем льготного кредитования.

За последние сутки в РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство зараженных выявили в Москве (3 083) и Московской области (718).

Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции.