Магазинам рекомендовали не давать покупателям самим взвешивать продукты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям торговли исключить для покупателей опцию взвешивать продукты самостоятельно. Товары следует продавать уже в упакованном виде.
"Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде", – говорится на сайте ведомства.
Также один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них. В Роспотребнадзоре отметили, что оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках.
Руководству организаций торговли необходимо разделить всех работников по участкам, отделам и сменам для того, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавирусной инфекции.
Ранее российские производители попросили власти о дополнительных мерах поддержки. В частности, они предлагают запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Также отрасли просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования о цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде и увеличить объем льготного кредитования.
За последние сутки в РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство зараженных выявили в Москве (3 083) и Московской области (718).
Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции.
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