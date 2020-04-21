Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ближайшие аптеки и магазины можно найти в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

В приложении появился новый раздел с отмеченными на карте ближайшими аптеками, продуктовыми магазинами, товарами для животных и другими важными объектами.

"В условиях самоизоляции, мы просим вас оставаться дома, если вам необходимо выйти в магазин или аптеку, чтобы купить все необходимое, приложение "Московский транспорт" быстро и удобно расскажет, где находятся ближайшие объекты на карте", – заключили в пресс-службе.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

