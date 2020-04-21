Производители просят запретить скидки на продукты в магазинах

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Несколько российских ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, попросили власти о дополнительных мерах поддержки, сообщает газета "Ведомости".

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в частности, подписали Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар.

В качестве одной из мер поддержки они предлагают запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Гендиректор Союзмолока Артем Белов полагает, что повсеместные промоакции снижают доходность производителей.

Также отрасли просят отказаться от штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов, временно убрать требования о цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде и увеличить объем льготного кредитования.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали российские власти вернуться к системе продовольственных карточек, которые могли бы выдаваться представителям наименее обеспеченных слоев населения.

В Госдуме на это предложение ответили, что необходимости в этом пока нет. Также идею не поддержал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.