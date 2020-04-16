В Москве не планируют вводить продуктовые карточки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что введение продовольственных карточек в столице не рассматривается.

"По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается и мы не видим причин для ее применения, так как вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно", – заявил глава ведомства в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Немерюк подчеркнул, что ажиотажные дни действительно были зафиксированы, однако сейчас спрос по всем видам продовольствия выровнялся. Он отметил, что в Москве сейчас работает свыше 17 тысяч предприятий торговли.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов призвали российские власти вернуться к системе продовольственных карточек, которые могли бы выдаваться представителям наименее обеспеченных слоев населения. В Госдуме на это предложение ответили, что необходимости в этом пока нет.

