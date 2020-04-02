Более 5,5 тонны овощей бесплатно предоставили пенсионерам столичного региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расположенный в Подмосковье тепличный комплекс "Агрокультура групп" организовал бесплатные поставки пенсионерам Московского региона. Всего пожилым людям передали 5,5 тонны овощей, как сообщает Агентство "Москва".

"Порядка 700 коробов с огурцами и помидорами – а это более 5,5 тонны овощей – получат пенсионеры нашего региона и столицы в эти непростые дни от сельхозпредприятия "Агрокультура групп" из городского округа Кашира", – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам руководителя ведомства, тепличный комплекс работает на удалении 130 километров от центра Москвы. За счет этого поставки осуществляются оперативно и на безвозмездной основе.

В столичном департаменте труда и социальной защиты населения выяснили, что пожилые жители Москвы в период самоизоляции чаще всего просят погулять с их собакой. Вторая по востребованности услуга – доставка продуктов.

