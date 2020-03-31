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Экономика

15:18

СМИ узнали объем сбережений россиян в период кризиса

экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 63 процентов населения России не имеют сбережений на случай кризиса. А у тех, кто все-таки позаботился о запасе на "черный день", денег хватит на срок от 2 до 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные РБК.

Эксперты ссылаются на опрос по России. Более 60 процентов респондентов заявили, что их средств не хватит до зарплаты. Граждане вынуждены брать займы или экономить. Треть из этой группы опрошенных заявила о нехватке "значительной суммы".

Выяснилось, что заранее о финансовой подушке безопасности лучше всего позаботились в Санкт-Петербурге и Москве – 60 и 54,5 процента участников опроса соответственно. Меньше всего сбережения подготовили в Забайкальском крае, только 9 процентов опрошенных.

Ранее в Совете Федерации поддержали необходимость введения льготного режима для пенсионеров на уплату налога на проценты по вкладам.

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