Зараженная коронавирусом медсестра рассказала о мучениях из-за болезни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Медсестра одной из больниц американского штата Кентукки Меган Харпоул, заразившаяся коронавирусом, рассказала о тяжелом течении болезни.

По ее словам, о своей болезни она узнала в начале марта. У нее появились симптомы в виде сильного кашля, высокой температуры и диареи. Харпоул призналась, что болезнь протекала мучительно.

"Все мое тело так болело, что казалось, что у меня ломаются кости", – цитирует медсестру американская газета USA Today.

Она рассказала, что на фоне коронавирусной инфекции у нее развилась еще и пневмония, что осложняло ее самочувствие. Лечение по своей воле девушки проходила на дому с соответствующей лекарственной терапией. Сейчас ее самочувствие стало улучшаться.

Ранее жительница Москвы Юлия Гаранина рассказала о своих симптомах коронавируса. Она поделилась, что вирус обнаружили у нее несколько недель назад.

По ее словам, инфекция никак не хочет ее отпускать: симптомы ненадолго отступают, но потом возвращаются вновь. Она отметила, что, несмотря на то что коронавирус у нее проходит в легкой форме и ей разрешили лечиться дома, она ощущает достаточно тяжелое его проявление в виде головных болей.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось. За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957.

