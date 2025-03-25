В Иркутске задержан мужчина, ударивший школьницу бутылкой в лицо

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Мужчина, который ударил 12-летнюю девочку стеклянной бутылкой по лицу в Иркутске, задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 21 марта в Свердловском округе областного центра, когда девочка шла домой из школы. По данным ведомства, около улицы Мухиной неизвестный подошел к ребенку и ударил его бутылкой по лицу. В результате подростка доставили в больницу.

Полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который не смог объяснить причину своих действий. Сейчас мужчина принудительно помещен в медучреждение.

"Дальнейшие разбирательство продолжится после оценки состояния здоровья вероятного хулигана", – уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Хулиганство", добавила пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следователи поблагодарили граждан за помощь в розыске подозреваемого.

Несколькими днями ранее житель Омска напал с разбитой бутылкой на продавщицу супермаркета. По данным правоохранителей, мужчина зашел в магазин и направился к полкам с алкоголем, откуда взял бутылку пива. Затем он разбил ее и начал угрожать сотруднице.

На помощь женщине пришла старший продавец, которая ударила мужчину ящиком и шваброй. Однако нападавший успел порезать сотруднице супермаркета руку.

Злоумышленник не смог объяснить свои действия. На него завели дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

