Мужчина сбежал из больницы и напал на продавца в Самарской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В самарском селе Клявлино сбежавший из больницы мужчина напал с разбитой бутылкой на продавщицу магазина, после чего скончался, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

До этого местные телеграм-каналы сообщали, что мужчина утром в воскресенье, 12 января, поджег свою квартиру, в результате чего его доставили в больницу, откуда он вскоре сбежал в торговый центр. Там в одном из магазинов он устроил погром, а также ударил продавщицу по шее разбитой бутылкой.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции передали мужчину медикам. В настоящее время жизни продавца ничего не угрожает, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Между тем в региональном Минздраве заявили, что раненая женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Напавший скончался. Причину его смерти в ведомстве не раскрыли.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали грабителя, который перед совершением преступления извинился перед продавщицей сетевого магазина. По данным правоохранителей, 23-летний злоумышленник похитил выручку и сбежал с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".