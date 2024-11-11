Мужчина попытался ограбить и задушить девушку в центре Москвы

Мужчина попытался ограбить и задушить девушку на Гоголевском бульваре в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 11 ноября. 45-летний злоумышленник подошел к девушке и вырвал у нее из рук телефон стоимостью 80 тысяч рублей, после чего попытался бежать. Пострадавшая при этом оказала активное сопротивление и схватила его за одежду. В ответ мужчина начал душить девушку, повалил на асфальт и несколько раз ударил. В этот момент подбежали коллеги пострадавшей и оттащили грабителя.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ситуация находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали грабителя, который перед совершением преступления извинился перед продавщицей сетевого магазина. По данным правоохранителей, 23-летний злоумышленник похитил выручку и сбежал с места преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".