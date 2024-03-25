В Словакии был задержан подозреваемый в терроризме с ПМЖ на Украине

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Выходец из Таджикистана, имеющий ПМЖ на Украине и подозреваемый в терроризме, был задержан в Словакии. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что через границу Словакии с Украиной среди беженцев еще в 2022 году проник один выходец из Таджикистана, которого подозревают в связях с террористами. На данный момент, так как у задержанного есть ПМЖ на Украине, реализуется вопрос его экстрадиции.

Шутай-Эшток заявил, что задержанный не был непосредственно связан с террористами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле", но предположительно является членом более широкой базы, на которой происходит взаимодействие этих людей. Он уточнил, что сведения о задержанном были получены от спецслужб Германии. Согласно этим данным, задержанный является членом организации, которая сотрудничает с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Ранее Владимир Путин на совещании сообщил, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершен руками радикальных исламистов. Однако он уточнил, что Москву интересует заказчик террористического акта, так как спецслужбы уже знают, чьими руками была совершена атака.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли концертный зал. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.