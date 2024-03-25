В МВД Армении заявили, что на отдел полиции в Ереване напали члены радикальной партии

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Злоумышленники, ворвавшиеся в участок полиции в Ереване, состоят в радикальной партии "Национально-демократический полюс", сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По его словам, эта организация регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Кроме того, ряд ее членов участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.

"Мы опубликовали предварительные данные: нападавших было трое, мы обнародовали их инициалы. По предварительным данным, они члены "Национально-демократического полюса", – цитирует Саркисяна ТАСС.

Накануне неизвестные люди с оружием ворвались в Нор-Норкский отдел полиции в Ереване, взорвав там гранату. В результате двое из нападавших были ранены. Их госпитализировали. Третьего нападавшего позднее задержали сотрудники Службы нацбезопасности.