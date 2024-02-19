Минимум 53 человека погибли при столкновениях между племенами Папуа – Новой Гвинеи

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По меньшей мере 53 человека погибли в результате межплеменных столкновений в провинции Энга в Папуа – Новой Гвинеи. Об этом сообщает ABC Australia со ссылкой на данные местной полиции.

Правоохранители считают, что погибшие были убиты после того, как попали в засаду. Это может быть крупнейшим массовым убийством в стране за последнее время. Вместе с тем полицейские призывают жителей провинции к спокойствию.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным на рынке в грузинском городе Рустави. По информации МВД страны, среди погибших числится дядя нападавшего, который работал в момент стрельбы на рынке.

До этого пять человек, включая трех сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Двое вооруженных людей атаковали пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. В результате злоумышленников удалось ликвидировать.

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