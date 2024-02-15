Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити выросло до 22

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Число пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити американского штата Миссури достигло 22 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника полиции города Стейси Грейвс.

Она также рассказала, что полицейские задержали еще одного подозреваемого в стрельбе.

Ранее сообщалось, что в Канзас-Сити началась стрельба во время парада в честь победителей Супербоула. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн.

Прибывшие на место правоохранители задержали двоих человек, после чего принялись оказывать помощь пострадавшим. В результате инцидента погиб как минимум один человек.

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