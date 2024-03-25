ВС РФ перехватили 11 БПЛА Украины над территорией Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации перехватили 11 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Ранее один человек погиб, еще двое получили травмы в результате атаки БПЛА в Чернянском районе Белгородской области.

До этого в результате обстрела со стороны Украины в регионе погибла женщина. Гладков уточнил, что во время обстрела были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома.

