25 марта, 07:19Происшествия
ВС РФ перехватили 11 БПЛА Украины над территорией Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны Российской Федерации перехватили 11 беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
Ранее один человек погиб, еще двое получили травмы в результате атаки БПЛА в Чернянском районе Белгородской области.
До этого в результате обстрела со стороны Украины в регионе погибла женщина. Гладков уточнил, что во время обстрела были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома.
ВСУ обстреляли Белгород утром 22 марта