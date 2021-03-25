Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия работает МЧС. Движение транспорта осуществляется только по левой полосе.

О пострадавших пока не сообщается.

Ранее движение на Хорошевском шоссе в сторону ТТК было перекрыто из-за возгорания автомобиля. На данный момент возгорание ликвидировано, а движение полностью восстановлено.

До этого два легковых автомобиля загорелись после столкновения под Саратовом. Один из водителей погиб. В причинах аварии разбираются специалисты.