Движение на Хорошевском шоссе восстановлено после возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На севере столицы восстановили движение на Хорошевском шоссе в сторону ТТК после перекрытия из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"Движение по левой полосе в сторону ТТК восстановлено", – говорится в сообщении.

Позже в ведомстве отметили, что движение по правой стороне также было восстановлено.

Ранее на Хорошевском шоссе загорелся легковой автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали, о пострадавших не сообщалось.

Накануне два легковых автомобиля загорелись после столкновения под Саратовом. Один из водителей погиб. В причинах аварии разбираются специалисты.