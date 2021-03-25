Движение на Хорошевском шоссе в сторону ТТК перекрыто из-за возгорания автомобиля

Легковой автомобиль загорелся на севере Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на Хорошевском шоссе в районе дома 25А в среднем ряду. На данный момент возгорание ликвидировано.

Столичных автомобилистов предупредили, что движение перекрыто в сторону ТТК. В сторону проспекта Маршала Жукова проезд открыт.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль загорелся в поселении Сосенском на Проектируемом проезде № 7032. На месте работали оперативные службы. Движение на указанном участке дороги было перекрыто.