Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к бросившему шайбу игроку

05:32
Фото: mhl.khl.ru
Мать погибшего хоккеиста петербургского "Динамо" Тимура Файзутдинова обратилась к попавшему шайбой в ее сына игроку ярославского "Локомотива" Дмитрию Тювилину.
"Я бы хотела ему сказать, что я его ни в чем не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность", – сказала Елена Файзутдинова.
Она добавила, что попросила руководство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) встретиться с Тювилиным, однако пока такой возможности ей не предоставили.
"Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним", – сказала потерпевшая.
Мать погибшего также считает, что доследственная проверка в деле не нужна, так как это был несчастный случай, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Файзутдинов скончался в реанимации 16 марта. Сам инцидент произошел в Ярославле 12 марта во время матча плей-офф МХЛ против "Локомотива".
В конце игры шайба попала игроку "Динамо" в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии, он находился в коме четыре дня.
СК организовал проверку по факту гибели хоккеиста Файзутдинова
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