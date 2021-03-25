Мать погибшего хоккеиста Файзутдинова обратилась к бросившему шайбу игроку

Фото: mhl.khl.ru

Мать погибшего хоккеиста петербургского "Динамо" Тимура Файзутдинова обратилась к попавшему шайбой в ее сына игроку ярославского "Локомотива" Дмитрию Тювилину.

"Я бы хотела ему сказать, что я его ни в чем не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность", – сказала Елена Файзутдинова.

Она добавила, что попросила руководство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) встретиться с Тювилиным, однако пока такой возможности ей не предоставили.

"Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним", – сказала потерпевшая.

Мать погибшего также считает, что доследственная проверка в деле не нужна, так как это был несчастный случай, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Файзутдинов скончался в реанимации 16 марта. Сам инцидент произошел в Ярославле 12 марта во время матча плей-офф МХЛ против "Локомотива".

В конце игры шайба попала игроку "Динамо" в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в критическом состоянии, он находился в коме четыре дня.