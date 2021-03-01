В Москве юный хоккеист впал в кому после силового приема

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Юный хоккеист команды "Пингвины" получил тяжелую травму в матче среди команд 2010 года рождения на Кубке Москвы. Видео опубликовано в Instagram портала children-hockey.ru.

Несчастный случай произошел в 27 февраля в игре "Пингвинов" против команды "Львы ЦХМ" (1:21). Хоккеист "Пингвинов" упал после толчка соперника и ударился головой о борт.

Мальчик не смог самостоятельно подняться, после чего к нему подоспела медицинская бригада. В результате ребенок получил перелом двух шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.

Ранее ребенок пострадал в торговом центре в районе Перово на востоке Москвы, когда в детской игровой зоне оборвался аттракцион.