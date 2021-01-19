В Москве госпитализировали ребенка после катания на тюбинге

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прокуратура Москвы инициировала проверку после того, как ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.
По предварительной информации, несовершеннолетний катался в районе Отрадное без присмотра родителей. На склоне он получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверку по данному инциденту проводит Бутырская межрайонная прокуратура. В частности, специалисты оценят действия родителей мальчика.
Ранее в январе в Москве произошел смертельный случай после катания на тюбинге. Малолетний ребенок спускался по склону, расположенному в северо-западном округе столицы, и ударился головой о землю. Впоследствии он скончался от полученной травмы.
С начала года в России во время катания на тюбингах погибли уже несколько детей