В Москве госпитализировали ребенка после катания на тюбинге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прокуратура Москвы инициировала проверку после того, как ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.

По предварительной информации, несовершеннолетний катался в районе Отрадное без присмотра родителей. На склоне он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверку по данному инциденту проводит Бутырская межрайонная прокуратура. В частности, специалисты оценят действия родителей мальчика.

Ранее в январе в Москве произошел смертельный случай после катания на тюбинге. Малолетний ребенок спускался по склону, расположенному в северо-западном округе столицы, и ударился головой о землю. Впоследствии он скончался от полученной травмы.

