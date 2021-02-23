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Москва 24

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Происшествия

00:35

В школе Дагестана дети покалечили друг друга во время игры

происшествия дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования учеников младших классов в одной из школ дагестанского Каспийска.

Как говорится на сайте Следственного комитета (СК) по региону, несколько учащихся седьмых классов нанесли двум учениками второго класса многочисленные травмы во время игры.

Для установления всех обстоятельств завели дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Ранее скандал произошел после имитации митинга в школе Нижневартовска. В результате был уволен врио начальника местной полиции.

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