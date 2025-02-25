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25 февраля, 17:46

Происшествия

Подросток погиб при катании на санках в Ингушетии

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Ингушетия"

В Ингушетии 14-летний подросток разбился насмерть во время катания на санках, следователи начали проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по республике.

Трагедия произошла в сельском поселении Нижние Ачалуки. Подросток при спуске со склона горы ударился о железобетонную опору освещения. Мальчик получил травмы головы, от которых скончался.

"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего несчастного случая", – уточнили в региональном СК.

В начале января в Пензенской области подросток погиб, скатившись с горки на тюбинге. После гибели мальчика возбудили уголовное дело.

Похожая трагедия также произошла в Казани. Там 20-летняя девушка погибла во время катания на привязанном к автомобилю тюбинге. Она съехала с горки, врезалась в столб забора и скончалась от полученных травм.

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