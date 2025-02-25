25 февраля, 17:46Происшествия
Подросток погиб при катании на санках в Ингушетии
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Ингушетия"
В Ингушетии 14-летний подросток разбился насмерть во время катания на санках, следователи начали проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по республике.
Трагедия произошла в сельском поселении Нижние Ачалуки. Подросток при спуске со склона горы ударился о железобетонную опору освещения. Мальчик получил травмы головы, от которых скончался.
"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего несчастного случая", – уточнили в региональном СК.
В начале января в Пензенской области подросток погиб, скатившись с горки на тюбинге. После гибели мальчика возбудили уголовное дело.
Похожая трагедия также произошла в Казани. Там 20-летняя девушка погибла во время катания на привязанном к автомобилю тюбинге. Она съехала с горки, врезалась в столб забора и скончалась от полученных травм.
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