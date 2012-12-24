Двое туристов разбились на санках в Подмосковье

В ночь с 23 на 24 декабря двое туристов разбились на подмосковном горнолыжном курорте "Яхрома".

Поздно ночью мужчины решили покататься со склона на санках. Спускаясь с горки, москвичи врезались в контрольную будку. Один из них погиб.

По словам выжившего, он и его друг перед заездами выпили, и кататься пошли без разрешения администрации спорткомплекса, не соблюдая минимальные требования безопасности. Как утверждает пострадавший, склон был открыт и его никто не охранял.

Первую помощь мужчине оказала медсестра, которая случайно задержалась на работе. Утром в "Яхроме" склоны были закрыты в течение нескольких часов, там наводили порядок на месте трагического заезда.Сейчас парк работает в обычном режиме.