Ракетная опасность объявлена в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что находящимся дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, кладовая или ванная. Тем же, кто сейчас находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.

В ночь на 24 февраля губернатор также сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности. Старовойт призывал сохранять спокойствие.

К утру 24 февраля тревога была отменена, о пострадавших или разрушениях не сообщалось.