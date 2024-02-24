24 февраля, 05:26Происшествия
Ракетная опасность в Курской области отменена
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ракетная опасность в Курской области была отменена. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.
"Внимание! Отбой ракетной опасности", – написал он.
Ранее губернатор сообщал о работе ПВО в небе над Курском и Курским районом на фоне объявленной ракетной опасности. Старовойт призывал сохранять спокойствие.
На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей.
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