Лошадь убило током в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Двух лошадей ударило током информационное табло в центре Москвы, одно из животных скончалось. Об этом Москва 24 рассказали очевидцы.

Согласно показаниям очевидцев, одна из лошадей скончалась через три минуты после получения удара током, вторую удалось оттащить и спасти. На месте происшествия работают экстренные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали гражданку Соединенных Штатов, которая вывела погулять на Красную площадь теленка. В ее отношении составили протокол за нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации.





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