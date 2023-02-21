16:08События
Москва онлайн покажет, как животные из приюта становятся домашними любимцами
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
26 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят работу выставки животных из приютов "Надо брать! Зимой!".
Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами, волонтерами и посетителями. В ходе эфира вы узнаете:
- кто и почему попадает в приют;
- как волонтеры помогают бездомным животным;
- что нужно, чтобы взять четвероногого друга из приюта;
- чем животное из приюта отличается от породистого питомца из питомника;
- как правильно заботиться о домашнем любимце.
Смотрите прямую трансляцию 26 февраля в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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