Москва онлайн покажет, как животные из приюта становятся домашними любимцами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

26 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят работу выставки животных из приютов "Надо брать! Зимой!".

Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами, волонтерами и посетителями. В ходе эфира вы узнаете:



кто и почему попадает в приют;

как волонтеры помогают бездомным животным;

что нужно, чтобы взять четвероногого друга из приюта;

чем животное из приюта отличается от породистого питомца из питомника;

как правильно заботиться о домашнем любимце.

Смотрите прямую трансляцию 26 февраля в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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