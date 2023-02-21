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16:08

События

Москва онлайн покажет, как животные из приюта становятся домашними любимцами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

26 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят работу выставки животных из приютов "Надо брать! Зимой!".

Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами, волонтерами и посетителями. В ходе эфира вы узнаете:

  • кто и почему попадает в приют;
  • как волонтеры помогают бездомным животным;
  • что нужно, чтобы взять четвероногого друга из приюта;
  • чем животное из приюта отличается от породистого питомца из питомника;
  • как правильно заботиться о домашнем любимце.

Смотрите прямую трансляцию 26 февраля в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

животныеобществоМосква онлайн

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