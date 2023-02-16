Выгуливавшей теленка на Красной площади американке запретили въезд в Россию на 40 лет

Фото: vk.com/Алиса Дэй

Миграционная служба московской полиции запретила въезд в Россию на 40 лет гражданке США Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

"Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года", – следует из документа.

Решение было оглашено в Троицком суде Москвы. Там рассматривался вопрос об административном выдворении американки из РФ.

В отношении Дей составили протокол по части 3 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации"). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 7 тысяч рублей с административным выдворением из страны или без него.

Дей же сказала, что намерена оспорить соответствующее решение суда, сообщает телеканал "360".

Девушка также отметила хорошие условия содержания в СИЗО, куда ее поместил Тверской суд Москвы на 13 суток.

"Там хорошие условия: теплая вода. Девушка милая была – я нашла там новую подругу. Полицейские уважали нас как людей", – рассказала она.

По словам американки, в СИЗО она встретила свою любовь – русского полицейского. Именно из-за этого она хочет вернуться в Россию.

"Мы с ним уже встречались два раза после того, как я вышла. И я решила с защитником оспорить это дело, чтобы вернуться", – сообщила девушка.

Теленка, с которым американка гуляла на Красной площади, отправили в приют. В России у девушки есть еще 3 коровы, для которых она снимает помещение. В случае если девушке не разрешат возвращаться в РФ, аренду будет оплачивать ее отец.

Девушку с теленком задержали на Красной площади в среду, 1 февраля. В отношении 34-летней американки составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".



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