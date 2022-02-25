СК РФ возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

25 февраля, 22:37
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи возбудили два уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По информации следователей, 24 февраля в результате обстрелов крупнокалиберной артиллерией и реактивными системами залпового огня в городах Первомайск, Кировск, населенных пунктах Золотое-5 и Марьевка в ЛНР были повреждены 13 строений, в шести домах был поврежден газопровод.
В Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске в ДНР ранения получили четыре мирных жителя, одна женщина погибла. Также были повреждены 45 жилых домов, электроцех, хозяйственные постройки, аварийный склад и высоковольтная ЛЭП, а также теплотрасса и несколько котельных, в результате ЧП без отопления остались 68 жилых строений.
Кроме того, были обстреляны школа и детская клиническая больница. При попадании снаряда в здание школы № 50 в Горловке погибли учитель географии и завуч, еще один работник школы получил ранение, в Донецке в это же время было повреждено здание городского специализированного дома ребенка. Также двое мирных погибли из-за попадания снаряда в жилой дом в Кировске. Это случилось около 11 часов 25 февраля.
"По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", – отметили в СК РФ.
Ранее сообщалось, что не менее 14 снарядов попали по Ростовской области с территории Украины. Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростовской области. В ходе заседания ему доложили, что по всем фактам попадания снарядов были открыты уголовные дела.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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