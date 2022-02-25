В Москве задержали устроившего стрельбу граффитчика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы после требования не рисовать краской на стене учреждения культуры. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

По предварительной информации, неизвестные разрисовали краской стену учреждения культуры на Тверской улице. Охранник попросил их прекратить, но в ответ на это один из нарушителей достал пистолет и выстрелил в воздух. После компания скрылась.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Вадковском переулке. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Предмет, из которого он стрелял, изъят и направлен на исследование", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Подозреваемого арестовали.

Ранее сообщалось, что злоумышленники на Gelandewagen устроили стрельбу из травматического пистолета в центре Москвы. В ночь на 20 февраля в Столярном переулке неизвестные граждане произвели два выстрела из травматического пистолета в воздух, после чего скрылись с места происшествия.

