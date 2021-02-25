Виновного в смертельном ДТП в Зеленограде приговорили к колонии

18:04
Фото: снимок с видео: YouTube/Сергей Тимофеев
Обвиняемого в смертельном ДТП в Зеленограде Сергея Шарикова приговорили к 4,5 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
Инцидент произошел 5 декабря 2019 года. Шариков, находясь за рулем автомобиля Lada Largus, на пешеходном переходе на улице Каменке совершил наезд на пожилую женщину и двух ее внучек. Одна из девочек скончалась на месте, пожилая женщина – в больнице.
"В рамках предварительного следствия получены результаты автотехнической судебной экспертизы, выводы которой подтверждают, что подсудимый не убедился в безопасности выбранной скорости и располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешеходов путем применения торможения", – прокомментировала Иванова.
Кроме того, суд лишил подсудимого права управлять транспортным средством в течение двух с половиной лет.
Водитель автомобиля каршеринга сбил пешехода в районе Нагатинский Затон на юге Москвы и скрылся с места ДТП. В результате пострадала женщина 65 лет.
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