Полиция задержала трех экс-руководителей "РАМ Банка"

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Три бывших руководителя "РАМ Банка" были задержаны по делу о выведении активов кредитной организации на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом говорится на официальном сайте МВД России.

"По версии следствия, фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год организовала незаконный вывод активов банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 миллиарда рублей. Эти действия привели к банкротству учреждения и возложению ответственности по его обязательствам на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", – заявили в ведомстве.

Прошло более 50 обысков в жилищах подозреваемых и офисных помещениях в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае, уточнили в пресс-службе.

Сотрудники МВД изъяли документы и компьютерную технику, доказывающие причастность фигурантов к совершенным преступлениям.

Задержанным предъявили обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее менеджер банка похитила у вкладчиков свыше 13 миллионов рублей в Башкирии. 35-летняя женщина, которую уже уволили, является фигуранткой сразу 20 уголовных дел о мошенничестве с использованием служебного положения.