В Махачкале ликвидировали пожар в офисных помещениях

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Спасатели ликвидировали пожар в Махачкале в здании с офисными помещениями. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Возгорание внутренней обшивки произошло на 3-4 этажах девятиэтажного здания на проспекте Петра Первого. Пожар распространялся по наружной обшивке до девятого этажа.

Ранее сообщалось, что площадь пожара у торгового центра "Пассаж" в Махачкале увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Огонь перешел с павильона на крышу ТЦ.

В конце января на здании министерства промышленности Дагестана загорелась кровля. Ангар, с которого перекинулось пламя, сгорел целиком.